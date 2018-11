Doze ficam feridos em acidente com ônibus no Paraná Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, duas gravemente, em um acidente na Rodovia BR-376 em Contenda, na região metropolitana de Curitiba, na manhã de hoje. Um ônibus da viação Pluma tombou na pista, ficando atravessado na via. Quatro veículos de passeio que vinham na sequência colidiram com o ônibus. A chuva na hora do acidente pode ter contribuído para o tombamento do ônibus.