Doze moradores de rua em AL já foram mortos este ano Um homem de 29 anos e uma adolescente de 15 são as últimas vítimas da onda de assassinatos de moradores de rua em Alagoas, que este ano já deixou 12 mortos. Um homem identificado apenas como Henrique, de 29 anos, foi morto a golpes de faca na tarde de ontem, no bairro Jaraguá, em Maceió. Ele não resistiu aos ferimentos, na região da barriga, e faleceu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).