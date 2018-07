Doze são presos em dois Estados por tráfico de drogas

Segundo o MP, os denunciados são acusados de associação para o tráfico de entorpecentes, corrupção ativa e tráfico de drogas. As equipes estão cumprindo 19 mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão no Estado do Rio. Dois menores também foram apreendidos.

Participam da operação policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), da Coordenadoria de Inteligência (CI), do Grupamento Aeromarítimo (GAM), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Grupamento de Apoio aos Promotores (GAP), do 30º BPM (Teresópolis) e do Gaeco/SP, além de quatro Promotores de Justiça do Gaeco do MPRJ.