DPT-BA identifica duas vítimas de acidente aéreo em PE O Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA) informou na tarde de hoje ter concluído os trabalhos de identificação das vítimas do acidente aéreo que deixou 16 mortos no Recife, no dia 13. Segundo o órgão, dois passageiros do voo, Camila Suficiel Marino e Jhonson do Nascimento de Pontes, tiveram as identidades confirmadas por meio de exames de DNA.