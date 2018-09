DPU aconselha alunos a tentarem Fies novamente A Caixa Econômica Federal respondeu à Defensoria Pública da União em São Paulo sobre os problemas no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Segundo a instituição financeira, "a inidoneidade cadastral do estudante não é impeditiva à contratação" do Fies. Por conta da resposta do banco, a defensoria está aconselhando os estudantes que tiveram o benefício do Fies negado por inidoneidade cadastral a procurarem a Caixa Econômica Federal novamente para outra tentativa.