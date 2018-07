DPZ vende participação na Dentsu Latin America A brasileira DPZ vendeu a participação de 49% que detinha na sociedade com o gigante da publicidade japonesa Dentsu. Assim, a DPZ deixa a Dentsu Latin America, que é a operação do grupo na região. A sociedade existia havia cinco anos. Agora, será mantido apenas um acordo operacional no Brasil. A Dentsu Inc. fica com 100% da empresa. Segundo comunicado, o negócio foi concluído de comum acordo. A equipe do escritório da rede japonesa deixa em breve o prédio da DPZ em São Paulo. Em conjunto, a DPZ-Dentsu atendia, na Argentina, as contas de banco Itaú, Toyota, Canon e do jornal Clarín.