Dragões da Real aposta em anos 80 no Anhembi

Quem assistir ao desfile da Dragões da Real vai se deparar com a personagem Moranguinho, o brinquedo Genius e com vários outros temas que fizeram sucesso no passado. O desfile trará ainda filmes, novelas e séries, como os Trapalhões.

A ideia nasceu no desfile do ano passado, quando um carro sobre o desenho animado ''Caverna do Dragão'' foi destaque da escola. O sucesso do carro foi tanto que a Dragões resolveu fazer um enredo inteiro sobre o tema.

O desfile vai ter como base cinco pontos: Invenções, música, brinquedos, televisão e cinema. A partir daí, os 3,2 mil integrantes da Dragões da Real prometem causar saudade nos espectadores. A Dragões é a quarta escola a entrar no sambódromo nesta noite.

Conheça o samba-enredo da Dragões da Real:

Vem conhecer o meu tempo

Rever os momentos de felicidade

Saudade batendo no peito

Trazendo a recordação;

Marcas, lembranças, inventos,

Orgulho dessa geração!

Cantei, dancei,

A pista ganhou vida a noite inteira,

No velho som gravei nossa canção,

Do "astro", "um passo" pra consagração

Alô criançada, lá vem diversão!

Juntando alegria, se faz coleção!

Aplausos ao palhaço e à rainha,

"Eu também quero viajar nesse balão!"

Grandes filmes e novelas

Cheguei ao cinema, pipoca na mão.

Quem será aquela

Que roubou a cena e o meu coração?

A magia nas cores da tela, um sorriso revela

Personagens trapalhões!

E o samba a cada dia se estruturava

A evolução acompanhava

Mantendo suas tradições!

Lá vem a dragões tão bela!

Na passarela hoje "vai passar"

Sacode, balança, levanta a galera!

É mais "um samba popular"!