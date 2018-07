Dragões da Real encerra o desfile em 60 minutos cravados

A escola usou elementos da cultura pop e mostrou uma referência ao filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate" na comissão de frente. O carro abre-alas trazia uma luxuosa biblioteca com o símbolo da escola: um dragão. Representando figuras marinhas, o terceiro carro alegórico da Dragões da Real espalhou bolhas de sabão pelo Anhembi.

Fundada em 17 de março de 2000, o Grêmio Recreativo Cultural Dragões da Real, a ''caçula'' das agremiações do Grupo Especial de São Paulo, foi a quarta escola a desfilar no primeiro dia do carnaval paulistano, no Anhembi. Com o samba-enredo "Acredite Se Puder", a escola aposta na crença de que tudo é possível.

A Dragões teve neste ano o carnavalesco Flávio Campelo, conhecido por trabalhar com temas abstratos. O enredo da escola contou a história de um dragão que ganha vida e convida um garoto para participar de uma viagem lúdica, que passa por uma floresta encantada, onde ele descobre que tudo é possível.