Dragões da Real quer ficar entre as cinco primeiras O diretor de Harmonia da escola Dragões da Real, Rogério Félix, afirmou que o principal objetivo é ficar entre as cinco primeiras colocadas do carnaval de São Paulo e participar do Desfile das Campeãs, no dia 15 de fevereiro. "É o grande sonho, levando em conta que este é apenas o nosso segundo ano no Grupo Especial", disse após a passagem da agremiação pela avenida, na madrugada deste sábado.