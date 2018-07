Drama de refém em Santo André já chega a 65 horas Já chega a 65 horas o drama da estudante Heloá, de 15 anos, mantida refém, desde as 13h30 de segunda-feira, pelo ex-namorado, Lindembergue Fernandes Alves, de 22 anos, em um apartamento da CDHU no Jardim Santo André, em Santo André, no ABC paulista. Até as 2h desta madrugada, da Rua dos Dominicanos, era possível se perceber luzes no interior do apartamento. Parte da claridade vinha do aparelho de TV, que foi desligado pelo seqüestrador depois deste horário. A Polícia Militar não conversou com a imprensa durante toda a madrugada e aumentou a área de isolamento do prédio. Os repórteres foram colocados a uma distância em linha reta de 150 metros e em um ponto do qual não é possível visualizar o bloco muito menos as janelas do apartamento onde a estudante é mantida refém. Por volta das 5h desta manhã, a polícia se aproximou um pouco mais do imóvel, mas não foi informado se as negociações via celular ocorreram durante a madrugada.