Drama de trisavó empregada doméstica emociona autora de Harry Potter

A autora da série de livros de Harry Potter, a britânica J.K.Rowling, se emocionou ao descobrir o drama de sua trisavó francesa Salomé Schuch durante um programa de TV sobre sua árvore genealógica.

Durante as gravações de Who Do You Think You Are? (Quem Você Pensa Que É?), que foi ao ar na noite de quarta-feira pela BBC, a escritora visitou a casa em Paris onde Salomé trabalhava como doméstica no fim do século 19 e descobriu que, apesar das dificuldades da época, ela decidiu cuidar sozinha de seu filho ilegítimo, Louis, bisavô de Rowling, até se casar com um homem que assumiu a criança e com quem teve outros filhos.

Salomé Schuch não foi a única ancestral de Rowling que teve de cuidar da família sem a ajuda de uma figura masculina. Por diferentes razões, sua bisavó Lizzie e sua tataravó Christine também criaram os filhos sozinhas.

Enquanto Lizzie teria sido abandonada pelo marido, Louis Volant, Christine ficou viúva quando estava grávida do sétimo filho.

"O que me deixou surpresa é a quantidade de mães solteiras da qual descendo nesta linhagem da família", disse a autora.

"Vinte anos atrás, eu ensinava e escrevia em meu tempo livre e não tinha dinheiro. E não muito depois disso, me tornei uma mãe solteira, então sinto a conexão."

Rowling escreveu o primeiro livro da série Harry Potter depois de se separar do primeiro marido, enquanto recebia benefícios do governo na cidade de Edimburgo, na Escócia.

Linhagem francesa

J.K. Rowling, que se apresentava a todos que encontrou durante as gravações do programa como "Jo", disse que sua motivação para participar do programa era a curiosidade de sua mãe sobre o lado francês da família.

"Mamãe morreu quando eu tinha acabado de começar a escrever Harry Potter. É um grande arrependimento o fato de eu nunca ter mencionado isso para ela, que ela tenha morrido sem saber nada sobre algo tão enorme", explicou Rowling à revista Radio Times.

Segundo a escritora de 46 anos, sua mãe Anne, que sofria de esclerose múltipla, "era muito interessada em suas raízes francesas, mas nunca teve tempo de explorá-las".

Rowling tinha algumas informações sobre este lado da família, que foram passadas de geração em geração. Entre elas, o fato de que o bisavô de Rowling, Louis Volant, tinha recebido a mais prestigiosa honraria francesa, a Légion d'honneur, mas não se sabia exatamente por que razão.

Herói de guerra

Durante as investigações para o programa, Rowling ficou extremamente desapontada ao descobrir que o Louis Volant que recebeu a honraria não era o seu bisavô, mas um homônimo.

Ao continuar as buscas sobre seu antepassado francês, que trabalhou como garçon especializado em vinhos no famoso hotel Savoy de Londres e lutou na Primeira Guerra Mundial, ela descobriu que, na verdade, Volant recebeu outra medalha, a Croix de Guerre, por sua bravura ao defender as trincheiras francesas dos soldados alemães em circunstâncias muito difíceis e sem ter sido preparado para o combate.

"Para mim, a Croix de Guerre é muito melhor", disse Rowling chorando.

A autora voltou a chorar mais tarde, quando visitou o cemitério onde seu bisavô está enterrado, em uma pequena cidade nos arredores de Paris, e descobriu que o herói de guerra estava em uma vala comum.

O zelador explicou que, após certo tempo, se não são encontrados parentes, é ali que os restos mortais são colocados.

"A história ao mesmo tempo foi e não foi o que eu esperava. É inevitavelmente uma experiência muito emotiva. Eu não consigo explicar por que o que aconteceu com nossos antepassados importa tanto para a gente, mas acabei me vendo envolvida em suas histórias e muito preocupada com eles, apesar de eles estarem fora de meu alcance agora", disse Rowling à Radio Times. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.