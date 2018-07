Drama real O perigo representado pela Medusa não era pouco: bastava fitar aquele ser, que tinha cobras no lugar de fios de cabelo, para que qualquer um virasse pedra. Defender-se de seu olhar mortal com um escudo refletor foi um golpe inteligente do herói Perseu. Mas Michelangelo Merisi de Caravaggio (1571- 1610) foi até mais genial: pintou sua 'Medusa Murtola' (que você vê acima) sob o ponto de vista do ser mitológico, no instante derradeiro em que ela se vê, já degolada, refletida naquele escudo.