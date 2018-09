Dramaturgo morre em São Paulo aos 66 anos

Crítico teatral, dramaturgo, ator, professor e escritor, o paulistano Alberto Guzik morreu ontem no Hospital Santa Helena, aos 66 anos, de falência múltipla dos órgãos. Ele havia sido internado no início do ano para realizar uma cirurgia de câncer. De acordo com amigos, complicações decorrentes do procedimento acarretaram a morte.

Entre 1984 e 2001, Guzik escreveu no Jornal da Tarde - até 1989, dividiu o expediente com o crítico Sábato Magaldi - e ainda colaborou no período no Caderno 2 do Estado. Entre suas últimas atuações, o dramaturgo integrava a companhia de teatro Os Satyros e o projeto da São Paulo Escola de Teatro, na Praça Roosevelt, da qual seria coordenador pedagógico.

Orgulhava-se de estar desde seus 5 anos ligado ao teatro. Menino ainda, em 1949 integrou o elenco da peça Peter Pan em grupo da Teatro Escola São Paulo orientado por Júlio Gouvêa e pela escritora Tatiana Belinky.

Alberto Guzik se formou em Direito, na década de 1960, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas não chegou a exercer a profissão. Cursou paralelamente a Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo (USP) e em 1967 teve sua primeira experiência como ator profissional, na adaptação de O Processo, de Franz Kafka, em peça com direção de Leonardo Lopes no Teatro de Arena. Mas, depois dessa experiência, Guzik preferiu se empenhar nos anos seguintes à crítica e ao estudo e ensino relacionados à área para, somente nos anos 2000, retornar aos palcos e se dedicar à direção.

Em 1971, Guzik começou a escrever sobre teatro no jornal Shopping News. Em 1984 entrou no Jornal da Tarde, onde ficou por quase 20 anos. Entre 1988 e 2001, fazia comentários e para o programa Metrópolis, da TV Cultura. Paralelamente à crítica, dedicou-se ao ensino.

Em 1982, defendeu sua tese de mestrado pela EAD, tendo como tema TBC: Crônica de Um Sonho, com análise sobre o Teatro Brasileiro de Comédia paulista na década de 1950. O trabalho se transformou em livro, publicado pela Editora Perspectiva em 1986.

Retorno. Em 2001, dirigiu a peça Risco de Vida: A História de Amor de Dois Homens Transformada pela Aids no Brasil da Década de 80, uma adaptação, em parceira com Wolff Rothstein, do romance publicado em 1995.

"Como escritor experiente e encenador estreante, Guzik observa atentamente os detalhes de movimento, a coerência das atitudes físicas dos atores em relação às características psicológicas dos personagens e mantém sob controle a naturalidade do espetáculo", escreveu, em 2002, a crítica do Estado, Mariangela Alves de Lima.

Com o diretor Sérgio Ferrara, adaptou e fez a dramaturgia de Mãe Coragem, de Bertolt Brecht. Em 2003, Guzik marcou sua volta aos palcos no espetáculo O Horário de Visita, de Sérgio Roveri. No ano seguinte, atuou em Kaspar ou a Triste História do Pequeno Rei do Infinito Arrancado de Sua Casca de Noz, de Os Satyros. Desde então, realizou vários trabalhos com a companhia.

"Nunca vinculei minha observação do fenômeno teatral a uma visão partidária, nunca acreditei que o teatro "correto" tem de expressar tal ou qual ponto de vista. Acho que, ressalvados textos ou produções que demonstrem intentos anti-humanos, totalitários, todo teatro é válido", declarou em 2002.