Dream Team dos EUA visita Cristo Redentor

O maior nome do time, Kevin Durant, foi um dos que tirou selfie no monumento carioca. Mais empolgado, Kyle Lowry, do Toronto Raptors até gravou um vídeo cercado por alguns colegas do time no pé do Cristo Redentor. A delegação fez a programação turística logo cedo, antes do treino. Na quarta-feira a equipe volta à quadra na Arena Carioca 1 para enfrentar a Austrália, outra seleção do grupo A que também tem duas vitórias.

Os americanos chegaram ao Rio semana passada e estão hospedados em um transatlântico ancorado na cidade. O navio tem capacidade para receber mais de 400 hóspedes e veio da Itália. A visita ao Cristo Redentor foi o primeiro passeio dos americanos na cidade olímpica. Em quadra a equipe tem ido muito bem, com vitórias por 119 a 62 sobre a China, na estreia, e 113 a 69 na Venezuela, na noite de segunda.