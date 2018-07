Drinques de vanguarda O NOH tem drinques com novas técnicas, como a defumação - que dá o sabor forte do 'Oak Smoke' (R$ 42, para dois). Algumas das novidades mais legais ainda não chegaram ao cardápio, como o 'Beer Express', com lúpulo e café, e a incrível infusão de jambu. R. Bela Cintra, 1.709, Cerq. César, 2609-3673. 18h/0h (5ª e 6ª, até 1h30; sáb., 19h/1h30; fecha dom.). Cc.: D, M e V.