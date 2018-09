Droga atrás do balcão favorece projeto A prescrição farmacêutica só se tornou possível graças a uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que determinou que os medicamentos de venda livre saíssem do alcance dos consumidores e fossem colocados atrás do balcão. A medida proibia ainda a venda de produtos alheios à saúde, como comidas e bebidas.