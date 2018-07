Drogado tenta agredir professora em Glicério-SP Um homem em crise de abstinência entrou em uma escola na cidade de Glicério (SP) e tentou agredir uma professora na tarde de ontem. Segundo informações do delegado titular do Departamento de Investigações (DIG) de Araçatuba, Marcelo Curi, o homem é usuário de drogas e, no momento da ação, estava sofrendo uma "crise de perseguição".