Drogaria SP e Pacheco se unem e criam líder do setor

A operação reforça a consolidação do setor, que ainda tem espaço para outros movimentos.

O valor do negócio não foi revelado, apenas que a Pacheco será incorporada pela Drogaria São Paulo.

A Drogarias DPSP --como será batizada a empresa resultante-- teve receita bruta pro-forma 4,4 bilhões de reais nos 12 meses até junho e nasce com 691 lojas em cinco Estados.

As marcas Drogaria São Paulo --líder em São Paulo-- e Pacheco --líder no Rio de Janeiro-- serão mantidas, segundo as empresas.

O sócio-diretor da consultoria especializada em reestruturação de empresas Alvarez Marsal, Eduardo Seixas, avalia que a Drogarias DPSP poderá abrir o capital na Bovespa para reforçar o caixa e não perder oportunidades de consolidação no setor adiante.

"A Brazil Pharma está com o bolso cheio e está querendo comprar empresas no interior do Brasil", disse ele, referindo-se à oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) realizada em junho pela empresa do BTG Pactual.

A Brazil Pharma levantou 465,75 milhões de reais com sua oferta primária de ações, que envolveu a emissão de 27 milhões de novos papéis a 17,25 reais cada.

"A Drogaria São Paulo já avaliou essa possibilidade (de um IPO) em 2008", lembrou Seixas.

No início deste mês, a Droga Raia e a Drogasil anunciaram acordo para união das empresas. Juntas, Raia e Drogasil tiveram receita bruta de 4,1 bilhões de reais em 12 meses até março.

Em número de lojas, a Raia Drogasil supera a DPSP, com mais de 700 drogarias em nove Estados.

Com o anúncio desta terça-feira, a Drogaria SP recupera o posto de maior rede farmacêutica paulista e nacional em faturamento que tinha conquistado em junho ao adquirir a rede Drogão, mas que havia perdido para a Raia Drogasil.

(Por Vivian Pereira e Juliana Schincariol)