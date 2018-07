Drone dos EUA mata 4 no Paquistão incluindo suspeito da Al-Qaeda

O ataque aconteceu um dia depois que as forças paquistanesas mataram um importante líder da Al Qaeda, Adnan el-Shukrijumah. O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA havia oferecido 5 milhões de dólares pela captura do líder no âmbito de um plano descoberto que visava a explosão do sistema de metrô de Nova York.

Quatro oficiais militares paquistaneses disseram que um membro sênior da al Qaeda estava entre os mortos no ataque por um drone que disparou mísseis no domingo. Eles identificaram-no como Omar Farooq e disseram que ele operou no Afeganistão e no Paquistão.

Três combatentes do Talibã disseram que Farooq, de 38 anos, era de Karachi, onde era professor de religião antes de se juntar à al Qaeda depois do ataque em Nova York de 2001.

Ele era próximo de Osama bin Laden e Ayman al-Zawahiri, antigo e atual chefes da al Qaeda, e foi uma figura-chave na execução de operações e finanças do grupo no Paquistão e no Afeganistão, onde ele também ajudou em ataques diretos contra as tropas da OTAN, disse o Talibã.

A al Qaeda está intimamente ligada ao Talibã e muitas vezes os grupos trabalham em conjunto.

Um funcionário disse que Farooq, também chamado Ustad Farooq, estava em seus trinta e poucos anos e era chefe do departamento de mídia regional da al Qaeda.

"Ele é o primeiro paquistanês a ser nomeado para um cargo de nível sênior na al Qaeda", disse um oficial militar à Reuters.

"Ele tem sido fundamental para impulsionar a al Qaeda a focar no Sul da Ásia e ajudou a evoluir a política da al Qaeda no Sul da Ásia e, especificamente, nas suas atividades anti-Índia. Foi sob sua liderança que a al Qaeda declarou oficialmente o exército do Paquistão como apóstato."

O ataque do drone ocorreu na vila de Khar Tangi em Datta Khel, Waziristão do Norte, uma região montanhosa que faz fronteira com o Afeganistão. Khar Tangi fica a cerca de 45 km a oeste de Miranshah, a principal cidade do Waziristão do Norte.

Um oficial militar disse que seis homens foram mortos no ataque. Ataques de drone muitas vezes apresentam relatos de número de mortos conflitantes porque as testemunhas independentes raramente podem acessar as áreas onde eles ocorrem.

O governo paquistanês protesta publicamente frequentemente contra ataques de drones, chamando-os de uma violação da soberania nacional.

Mas muitos paquistaneses suspeitam que seu governo está conivente secretamente para ajudar a identificar alvos, uma política que seria impopular se for tornada pública.

(Por Saud Mehsud)