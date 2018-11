Duas agências bancárias são invadidas no interior de SP Pelo menos dez suspeitos invadiram duas agências bancárias em Patrocínio Paulista (SP) na madrugada de hoje. Eles tentaram colocar bombas para explodir os caixas eletrônicos do Bradesco e do Banco do Brasil por volta das 2 horas, mas os policiais chegaram ao local antes que a ação fosse concluída.