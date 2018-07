Duas agências do BB são roubadas em Ribeirão Preto

Quase simultaneamente, uma outra agência do banco, localizada no câmpus da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, foi furtada. Os ladrões levaram o cofre, mas o valor do roubo não foi divulgado. A Polícia Civil investiga os dois casos.

Na segunda-feira, durante o jogo do Brasil contra o Chile, pela Copa do Mundo, uma agência do Santander foi furtada, também no bairro Ipiranga. Foram levados R$ 34 mil.