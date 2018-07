duas boas pra acabar O Festival Gig Rock, que começou na última quarta (11) com o show da banda A Place To Bury Strangers, termina nesta semana com mais dois shows. A banda britânica The Whip (foto), que, ao lado de grupos como Klaxons e New Young Pony Club, deram forma à cena new rave, sobe no palco hoje (13), após o show de abertura do Hatchets. A responsabilidade de encerrar a agenda do festival será dos nova-iorquinos The Virgins, que se apresentam no sábado (14), com abertura da banda Nevilton. O grupo ganhou projeção com canções de apelo pop, boas letras e um bom vocal. Beco 203 (600 lug.). R. Augusta, 609, metrô Consolação, 2339-0351. The Whip: 13/7, 22h. The Virgins: 14/7, 22h. R$ 40/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: todos.