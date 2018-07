Duas brasileiras são presas com cocaína na Argentina Duas brasileiras que transportavam 4,3 quilos de cocaína foram presas ontem no aeroporto de Ezeiza, na Argentina. Uma delas havia escondido a droga na peruca. A outra, na vagina. As duas ainda tinham cocaína em bagagens de mão. Segundo a Administração Federal de Ingressos Públicos, as duas mulheres - que não tiveram seus nomes revelados - pretendiam embarcar em um voo de uma companhia aérea francesa. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.