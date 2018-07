Duas crianças desaparecidas em Betim, MG

As crianças teriam sido vistas pela última vez próximo à margem do rio Paraopeba - um dos principais afluentes do rio São Francisco - no bairro Colonial Santa Isabel. Uma equipe do Grupamento dos Bombeiros de Barreiro, bairro de Belo Horizonte, foi deslocada hoje para fazer o trabalho de buscas.

Não se sabe ainda se os dois desaparecidos, que são vizinhos, caíram no rio. Os chinelos de um deles foram encontrados junto à margem do rio, mas nenhum sinal de escorregão foi visto no local.

As buscas seriam suspensas ao anoitecer.