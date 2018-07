Duas crianças morrem ao caírem em poço em Maceió Duas crianças morreram na manhã de hoje após caírem em um poço desativado de cerca de 80 metros de profundidade em Maceió, Alagoas. De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, um bebê de 1 ano e oito meses já foi retirado morto do local. A outra vítima, uma menina de 13 anos, que seria babá da criança, chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O resgate demorou cerca de uma hora e meia.