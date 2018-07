Duas crianças morrem em acidente na BR-364, em MT

Duas crianças, uma de 6 e outra de 1 ano, morreram em um grave acidente na rodovia BR-364, em Mato Grosso, neste fim de semana. O acidente aconteceu na altura do Km 55, próximo ao córrego Lajeadinho. Outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas. Uma carreta, conduzida por Marcio de Souza Torres, de 22 anos, seguia de Rondonópolis para Alto Araguaia transportando farelo de soja, quando o condutor perdeu o controle da direção do veículo e colidiu de frente com um caminhão. Veja também: MG e SP registram 84 mortes durante o feriado de Natal Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão era conduzido por Benevides Rosa dos Santos, de 64 anos, que seguia de Buritama, no interior de São Paulo, para Vilhena, em Rondônia, transportando uma mudança. Os dois motoristas sofreram ferimentos graves. No caminhão que transportava a mudança viajavam mais seis pessoas. A passageira Romilda Lima da Rocha, de 50 anos, e um adolescente, de 13 anos, identificado apenas como Kezio, sofreram ferimentos graves. A menor Ketelen Vitória Soares, de 3 anos, sofreu ferimentos leves. As crianças Caroline Santos, de 6 anos, e Isadora Aparecida Soares de Oliveira, de 1 ano, não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Todos os feridos foram encaminhados para o Pronto Socorro de Alto Garças.