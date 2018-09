Duas crianças morrem em acidente rodoviário no AM Duas crianças morreram em acidente no km 240 da BR 319 (Manaus-Porto Velho), próximo ao município amazonense de Careiro. Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, cerca de quinze feridos estão sendo transportados em helicópteros do Exército para serem atendidos em pronto-socorros de Manaus.