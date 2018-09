Duas crianças morrem em incêndio em MG Um incêndio em uma casa no centro da cidade mineira de Paraguaçu, no Sul do Estado, provocou a morte de duas crianças na madrugada deste sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que Railane Órfão, de cinco anos, e Maria Eduarda Paiva, de dois anos, foram deixadas sozinhas em casa pela mãe, Rosemar Fátima Órfão, de 25 anos. Vizinhos tentaram, sem sucesso, apagar o fogo para resgatar as meninas. Os bombeiros disseram que a residência ficou praticamente destruída. Por enquanto, não há informações sobre as causas do incêndio. Rosemar foi presa em flagrante por abandono de incapaz e foi encaminhada à Cadeia Pública de Varginha (MG). A Polícia Civil informou que ela já possuía passagem pelo mesmo crime e por maus-tratos. De acordo com a corporação, o pai das crianças está preso há dois anos por homicídio.