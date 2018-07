Duas crianças morrem em rodovias do interior paulista Duas crianças morreram em acidentes ontem, na região de Ribeirão Preto. Um menino de 10 anos morreu atropelado ao tentar atravessar a Rodovia Armando Sales Oliveira, em Bebedouro. Ele estava com dois amigos correndo atrás de uma pipa. O menino foi socorrido, mas morreu quando chegou ao hospital. Ele morava perto do local do acidente.