Duas empresas sobem preço de voos para a UE Dias depois da entrada em vigor das novas normas da União Europeia sobre emissões de carbono por passageiros de aviões, duas das maiores empresas aéreas que operam na UE anunciaram aumento de tarifas. A Delta Air Lines começou adicionando US$ 6 ao preço dos tickets vendidos nos EUA. A Deutsche Lufthansa afirmou que vai elevar os preços e deve gastar US$ 168 milhões em 2012 para cumprir as regras, comprando permissões de emissões. As normas enfureceram países como a China, que não vai comprar créditos de carbono e estuda entrar com uma ação contra a UE.