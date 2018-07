Duas escolas antecipam férias no RS para evitar gripe A Duas escolas do ensino fundamental e médio de Porto Alegre anteciparam o início das férias de julho como medida preventiva contra a propagação da gripe A (H1N1) entre seus alunos, professores e funcionários. No Colégio Militar, os 1,1 mil estudantes foram avisados durante hoje que as férias começam nesta quarta-feira e não na sexta-feira, como estava previsto. As lições previstas para o período de suspensão serão recuperadas a partir do dia 3 de agosto, quando a escola retoma suas atividades.