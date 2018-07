Duas explosões abalam capital da Somália--testemunha

O grupo rebelde somali Al Shabaab disse ter realizado o ataque, no qual morreram pelo menos oito pessoas, apenas dois dias depois de Mohamud ter sido escolhido presidente na primeira eleição presidencial em décadas na Somália.

Duas explosões abalaram a capital somali, evidenciando os imensos desafios que Mohamud enfrentará na área da segurança, em um processo considerado uma ruptura histórica com 20 anos de violência e anarquia.

"Nós estamos envolvidos nas explosões no hotel de Mogadíscio. Foi uma operação bem planejada dos mujahideen (combatentes islâmicos)", disse à Reuters o porta-voz de todas as operações militares da al Shabaab, xeique Abdiasis Abu Musab.

A jornalista de TV Jamila Mohammed, que acompanhava o ministro de Relações Exteriores do Quênia, Sam Ongeri, disse ter visto "pedaços de carne voando por todo o local" depois da primeira explosão.

"Depois vi um segundo homem atirando, enquanto ele avançava em direção ao hotel", afirmou a jornalista.

A escolha de Mohamud numa votação no Parlamento, na segunda-feira, foi recebida por seus partidários como um marco histórico de mudança no país, situado no nordeste da África e mergulhado numa guerra interna.

Desde 1991 a Somália não tem de fato um governo central.