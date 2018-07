Duas facções e nada mais

O circo da civilização está pegando fogo e isso significa que não há mais distinção entre artistas e plateia, todos fazem parte do espetáculo. No estado calamitoso travestido pela encenação de que está tudo bem, as verdadeiras tendências que guiam as atitudes se mostram claramente e, assim, o mundo humano se divide nas duas facções lendárias, há os que se importam com seus semelhantes e fazem o possível para ajudar e há, também, os que enxergam seus semelhantes como obstáculos que devem ser dominados e escravizados. Não há meio-termo na atualidade, ou se luta a favor da real liberdade que extinga a calamidade, ou se faz parte da facção que pretende fazer da calamidade a oportunidade de impor a restrição dos direitos.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A discrição será sua força. Fale de forma hermética, cifrada, dividindo as informações de tal maneira que as pessoas saibam só um pouco de tudo e nada a respeito do total de seus verdadeiros planos e estratégias.

TOURO 21-4 a 20-5

Invista em bons relacionamentos, mas faça isso sem alarde nem tampouco com a alma motivada com excesso de interesses. Invista em bons relacionamentos com o mero intuito de elevar o astral e irradiar alegria.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Eleve a mira e dispare seus pensamentos na direção de objetivos grandiosos, aparentemente inatingíveis perante as condições atuais.

Desintegre as limitações com divina indiferença, permita que a ambição fale alto.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Há males que vêm para o bem. Se você não sabia o signi-ficado prático desse provérbio, a esta altura tal falha já deve ter sido superada. Os tumultos e adversidades mostraram perspectivas insus-

peitadas.

LEÃO 22-7 a 22-8

Perder o controle sobre determinadas situações ou relacionamentos não é ruim em si mesmo, porque abre perspectivas ignoradas até então. Ruim é apenas a sensação de medo que vem com a situação.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Associar-se a pessoas fortes e de bom caráter é essencial,

o restante dependerá do esforço que todas terão de fazer para aproximar os ideais da realidade concreta. Esse primeiro passo, a associação, é o mais difícil.

LIBRA 23-9 a 22-10

Retorne às coisas simples porque nelas encontrará a alegria que falta. Nada de sofisticado ou de alto valor de mercado será tão agradável quanto encontrar prazer em situações simples, bem próximas e disponíveis.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Empreender é necessário, porque há ideias e o entusiasmo alimenta o impulso de levá-las à prática. Momentos assim não devem ser desvalorizados por causa de dilemas, é imprescindível atrever-se para progredir.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

As circunstâncias são propícias para você colocar um

pouco mais de ordem no âmbito familiar, o qual não se limita aos vínculos de sangue, estendendo-se aos lugares e relacionamentos mais próximos e cotidianos.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Os detalhes cotidianos consomem tempo, mas não devem ser desvalorizados através do pensamento de que haveria coisas mais importantes para se atender. Uma vida cotidiana harmoniosa é a base de todo progresso.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Assegure o que for merecido, valerá a pena tomar as atitudes pertinentes para que fique bem claro que você deseja o que é seu. Faça isso para contra-arrestar o movimento da mesquinharia, sempre atento a deslizes.

PEIXES 20-2 a 20-3

A bondade e a magnificência são virtudes que irradiam uma influência irresistível. Porém, do jeito que as coisas andam no mundo e pelo nível de mesquinharia usual, tais virtudes pareceriam forçadas, mesmo não o sendo.