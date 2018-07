Duas faixas da Via Anchieta continuam interditadas Duas das três faixas de rolamento da pista sentido Litoral da Rodovia Anchieta continuavam interditadas às 12h45, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A via foi interditada por volta das 10h30, devido a um acidente entre um caminhão, um ônibus e um veículo de passeio na altura do km 9 da via. Duas pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Por conta da intervenção, o tráfego na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, chegava a quase sete quilômetros por volta das 13 horas. Na Marginal Pinheiros, zona sul de São Paulo, uma pessoa morreu após uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta. O acidente aconteceu na saída da Rodovia Castelo Branco para a pista expressa da Marginal, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Não havia lentidão na região.