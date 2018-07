Duas faixas do Rodoanel em SP são liberadas após acidente

SÃO PAULO - Até as 9 horas desta quinta-feira, 14, duas faixas do Trecho Sul do Rodoanel, no sentido Bandeirantes, haviam sido liberadas para o tráfego, após um acidente entre duas carretas no km 63, em Mauá, na Grande São Paulo. Uma pista permanece bloqueada.

Quatro pessoas ficaram feridas com a colisão, que aconteceu às 6 horas. Um contêiner que era transportado por um dos carros tombou com o impacto da batida e pegou fogo. As chamas foram controladas, por volta das 7h20. Mesmo com a liberação, o motorista encontrava seis km de lentidão na via, do km 63 ao 69.

Notícia atualizada às 9h