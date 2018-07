DUAS GERAÇÕES Vieux Carré, de Tennessee Williams, rompe as fronteiras do tempo e coloca no palco o mesmo personagem na juventude e já adulto. Encenada em inglês, a peça é parte do tour da The Wooster Group, companhia experimental de Nova York. 110 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (243 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700.