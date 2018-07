Duas jovens morrem soterradas em Juiz de Fora-MG

A causa do deslizamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi um vazamento de água da rede municipal de esgotos na parte superior do barranco. As duas vítimas, Larisse Aparecida da Silva Quina e Ana Beatriz Varela, estavam no quarto dos fundos de uma das residências atingidas quando o acidente aconteceu.

Os bombeiros afirmam que não há mais vazamentos, mas, segundo a Defesa Civil, quatro casas vizinhas seguem interditadas, em função da instabilidade do que o terreno ainda apresenta.