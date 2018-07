Duas linhas de ônibus são criadas para carnaval em SP

As linhas com pontos de partida nos Terminais Barra Funda e Tietê vão circular nos dias 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de fevereiro, das 17h à 1h, no sentido sambódromo, e, das 5h às 9h, no sentido terminais e metrô.

Veja abaixo os itinerários das linhas:

179A/10 Metrô Portuguesa/Tietê - Sambódromo

Horário: Das 17h00 à 01h00, priorizando a ida ao Sambódromo e, das 05h00 às 09h00, priorizando o retorno ao Metrô.

Ida: Rua Voluntários da Pátria, Rua Força Pública, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Av. Olavo Fontoura, Retorno ao portão 01 do Anhembi, Desembarque no portão 01.

Volta: Av. Olavo Fontoura - portão 01, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Idelfonso, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Mal. Odílio Denys, Rua Voluntários da Pátria.

Obs.: Embarque na Rua Voluntários da Pátria, sentido C/B após a Rua Ma. Odílio Denys e no sentido B/C embarque na Av. Olavo Fontoura (baia após o portão 01, com vaga para 02 veículos).

879A/10 CPTM/Metrô Palmeiras/Barra Funda - Sambódromo

Horário: Das 17h00 à 01h00, priorizando a ida ao Sambódromo e das 05h00 às 09h00, priorizando o retorno ao Metrô.

Ida: Rua Joaquim Manoel de Macedo, Rua do Bosque, Rua José Antonio Muniz, retorno sob Vd. Pacaembu, Rua Assis, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Rua Baronesa de Porto Carreiro, Av. Rudge, Ponte da Casa Verde, Av. Braz Leme, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Av. Olavo Fontoura, Desembarque no portão 01.

Volta: Av. Olavo Fontoura - portão 01, Praça Campo de Bagatelle, Av. Santos Dumont, Av. Braz Leme, Ponte da Casa Verde, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Rua José Antonio Muniz, Rua da Várzea, Av. Tomaz Edson, Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, Desembarque Terminal Barra Funda.

Obs.: Embarque no Terminal Turístico Norte (Plataforma 08 - vaga para 2 veículos) e desembarque na Av. Olavo Fontoura (baia após o portão 01 com vaga para 02 veículos).