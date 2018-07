Duas mulheres são encontradas mortas no interior de SP

De acordo com policiais militares, os corpos das vítimas estavam caídos um ao lado do outro, próximos a dois quartos da casa. Dentro dos quartos havia gavetas reviradas e, no corredor, uma bolsa de mulher estava aberta e manchada de sangue. Em cima de uma mesa, os policiais encontraram uma maleta com documentos remexidos. O cofre da residência não apresentava sinais de arrombamento.

O veículo das vítimas, um Fox vermelho, não foi encontrado no estacionamento da casa. O caso foi registrado na delegacia de Ibiúna como homicídio qualificado e roubo. Segundo policiais da delegacia da cidade, as mulheres passavam apenas o final de semana no local.