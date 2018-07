Duas perguntas para...

1. Uma das grandes discussões da atualidade é se é possível colocar um preço sobre a biodiversidade e os serviços ambientais. É possível?

Veja que valor e preço são coisas diferentes; as pessoas pensam que, se uma coisa não tem preço, ela não tem valor. Eu não acredito que seja científico colocar um preço para o ar, ou a biodiversidade. O fato de a gente desmatar a Amazônia hoje é uma coisa pré-histórica, mas manter o preço da gasolina tão barato como fazem nos Estados Unidos é escandaloso.

2. E a tendência, entre as empresas, de levantar a bandeira da sustentabilidade? Não pode fazer diferença?

Um exemplo interessante diz respeito à Mata Atlântica, que ainda perde áreas. Mas em alguns municípios com muitas plantações de cana-de-açúcar está havendo uma recomposição das áreas de florestas. Isso porque as usinas mais antenadas estão recuperando suas matas porque notaram que produzir com menor impacto ambiental será cobrado pelo mercado externo, e estão buscando certificações. Cobradas, elas passam a assumir novas posturas.

TECNOLOGIA

Novo tipo de vidro impede colisão de ave

Para proteger as aves de colisões que podem ser fatais, a ONG americana Wildlife Conservation Society desenvolveu um tipo de vidro que reflete luz ultravioleta, praticamente imperceptível para as pessoas, mas enxergada pelos pássaros. Como experiência, um pedaço desse vidro foi instalado em uma sala do Zoológico do Bronx, em Nova York. "Não sei de nenhuma colisão de pássaros nessa área do prédio", diz Sylvia Smith, da empresa de arquitetura que construiu o edifício. Chamado de Ornilux, o novo tipo vidro é fabricado na Alemanha e custa 50% a mais que o vidro comum. /