Duas pessoas em estado crítico após incêndio em prédio em NY

O alarme de incêndios soou às 11 horas, no horário local, no prédio que fica a dois quarteirões a oeste de Times Square. Cerca de 200 bombeiros atuaram no local. O fogo se espalhou para vários apartamentos, disse que o corpo de bombeiros.

"O foco principal do fogo foi contido, mas ainda há condições de fumaça dentro do prédio", disse Danny Glover, um porta-voz do corpo de bombeiros.

Dois homens foram levados para hospitais próximos em estado grave, disse Glover. Ele não pôde fornecer mais detalhes. A causa do incêndio ainda está sob investigação.

A polícia fechou vários quarteirões ao redor do prédio e caminhões de bombeiros e ambulâncias podiam ser vistos estacionados do lado de fora.

(Reportagem de Jonathan Allen e Phil Wahba)