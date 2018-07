Duas pessoas morrem carbonizadas em acidente em Tatuí Duas pessoas morreram carbonizadas depois que o carro em que viajavam capotou várias vezes e pegou fogo, domingo, 2, na rodovia Senador Laurindo Minhoto (SP-141), em Tatuí, região de Sorocaba. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista perdeu o controle do veículo numa curva, entre as cidades de Tatuí e Capela do Alto. Das quatro pessoas que estavam no carro, duas não conseguiram sair e foram envolvidas pelas chamas. Os corpos, retirados pelos bombeiros, foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba. Outros dois ocupantes do carro conseguiram sair, mas um deles tinha ferimentos graves e foi levado para a Santa Casa de Tatuí. A vítima permanecia internada nesta segunda-feira, 3, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.