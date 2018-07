Duas pessoas morrem em ação policial no Complexo da Maré Duas pessoas morreram e três foram presas durante operação promovida na manhã desta quinta-feira de manhã por 200 agentes das polícias Militar e Federal no complexo de favelas da Maré, em Bonsucesso, na zona norte do Rio. A ação tinha o objetivo de combater o tráfico de drogas na região.