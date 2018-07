Duas pessoas morrem em acidente em Minas Gerais Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após dois carros colidirem frontalmente no quilômetro 623 da BR-040, entre os municípios de Congonhas e Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 13 horas deste sábado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via sentido Belo Horizonte chegou a ser interditada, mas já está liberada e não apresenta lentidão. As vítimas foram encaminhadas em estado grave para um pronto-socorro da região e os corpos ao Instituto Médico Legal (IML) de Conselheiro Lafaiete.