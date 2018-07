O acidente ocorreu no quilômetro 489 da rodovia, na altura de Sete Lagoas, na região central de Minas. Ainda de acordo com a PRF, o motorista da carreta, que transportava um trator e trafegava no sentido Belo Horizonte-Brasília, perdeu o controle e atingiu os carros. Dois deles ficaram completamente destruídos. Até o fim da tarde, as vítimas não haviam sido identificadas.