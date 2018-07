Duas pessoas morrem por causa do frio no Paraná Duas pessoas morreram por causa do frio na madrugada de ontem, no Paraná. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), dois homens tiveram hipotermia, quando a temperatura de corpo diminui devido às baixas temperaturas. Com isso, o total de mortes causadas pelas baixas temperaturas chegou a três no Estado.