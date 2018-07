Duas pessoas morreram durante operação no RJ

A ação foi fruto de uma investigação segundo a qual criminosos do Primeiro Comando da Capital (PCC) estão fornecendo drogas para serem revendidas pelo Comando Vermelho (CV) no Estado do Rio. A aliança entre as facções já era conhecida da polícia, mas até onde se sabia o fluxo era contrário: os traficantes cariocas forneciam drogas aos paulistas.

"Identificamos um membro da organização criminosa do Rio (Comando Vermelho) que foi mandado para São Paulo para constituir uma aliança, e de lá fazia remessas de drogas para a favela do Mandela para distribuição no Estado do Rio", contou o promotor Fábio Miguel de Oliveira, um dos responsáveis pela investigação. Esse traficante está foragido e seu nome não foi divulgado. Segundo o Ministério Público, ele atuava em uma cidade do interior paulista, também não informada.

A favela do Mandela, uma das 16 comunidades do complexo de Manguinhos, funcionava como entreposto comercial da aliança entre as facções criminosas, segundo o Ministério Público. A droga que chegava de São Paulo era distribuída para Teresópolis, na Região Serrana, Araruama e Rio das Ostras, na Região dos Lagos, Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e favelas do Rio. As investigações começaram há quatro meses, quando traficantes tentaram subornar PMs em Teresópolis oferecendo R$ 1 mil semanais para que o tráfico na região não fosse reprimido. Os policiais fingiram aceitar o acordo e acionaram o comando e o Ministério Público.

A operação desta quarta-feira, promovida pela Polícia Militar e pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, mobilizou 500 PMs e teve o objetivo de cumprir 19 mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão no Rio e em sete outros municípios. Foram apreendidas 4 armas, 6 tabletes de maconha e mais de 4.000 papelotes de cocaína. Os 15 detidos (13 presos e dois menores apreendidos) são acusados de associação para o tráfico, corrupção ativa e tráfico de drogas.

A operação desta quarta-feira foi chamada Conexão Mandela em referência à favela que se tornou um dos principais pontos de distribuição de drogas desde a ocupação do Morro do Alemão por forças de segurança, em novembro de 2010. Em novembro de 2011, a PM apreendeu 720 quilos de maconha no Mandela. "A partir do momento em que a repressão no Rio aumenta, os traficantes começam a se deslocar para outras regiões", afirmou Oliveira, que integra o Gaeco. "A novidade é que a atuação do grupo estava irradiando para todo o Estado do Rio, inclusive municípios distantes da capital", disse o tenente coronel Antonio Jorge Goulart Matos, da Coordenadoria de Inteligência da PM.