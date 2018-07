Daniela do Canto, estadao.com.br

Dois homens foram mortos no final da noite desta quinta, 1º, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Os corpos de João Almeida da Silva, de 41 anos, e José Galdino da Silva, de 65, foram encontrados com marcas de tiros na Vila Menk. A polícia ainda não tem mais informações sobre o crime, que foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) da cidade.