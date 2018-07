Duas revistas envolvidas em celeuma nos anos 50

Fernando de Tacca

Imprensa Oficial e Editora Unicamp 200 págs., R$ 40

Em Imagens do Sagrado, o fotógrafo e antropólogo Fernando de Tacca resgata um caso polêmico ocorrido no início dos anos 1950 envolvendo duas prestigiosas revistas: Paris Match e O Cruzeiro. Tudo começou quando o periódico francês publicou uma reportagem ilustrada com fotos sobre os rituais de candomblé na Bahia. O magazine brasileiro atacou o material da Paris Match, considerado preconceituoso. O embate surgido no âmbito jornalístico reverberou nos meios religioso e intelectual. Foram envolvidos Roger Bastide, Pierre Verger, Henri-Georges Clouzot, José Medeiros, Édison Carneiro, Paulo Duarte e outros. Além da pesquisa, Tacca saiu a campo, falando com personagens atingidos pela celeuma.