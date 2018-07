Duas rodovias estaduais continuam bloqueadas em SC Duas rodovias estaduais continuavam totalmente interditadas em Santa Catarina nesta manhã, em decorrência de deslizamentos e quedas de barreiras provocadas pelas chuvas no Estado. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, das 13 rodovias estaduais danificadas, a SC-416, que liga Jaraguá do Sul a Pomerode, e a SC-431, em São Bonifácio, permaneciam bloqueadas. Já a Polícia Rodoviária Federal informou que todas as estradas federais estavam liberadas para o tráfego.